Oamenii s-au înghesuit cu zecile în magazinele din Kazahstan pentru o pungă cu zahăr. Din cauza interdicției temporare impuse de Moscova asupra exportului de zahăr, lipsa acestuia începe să se simtă, iar prețurile au crescut în repetate rânduri.

În aceste condiții, magazinele au decis să limiteze numărul de pachete pe cap de locuitor, ceea ce i-a făcut pe clienți să se bată la rafturile produselor.

Kazakhstan is experiencing shortages of certain products. The authorities imposed a ban on the export of grain, flour and sugar. The sugar deficit is related to the exchange rate: the ruble has risen strongly against the tenge.🧵 pic.twitter.com/1jF0ZKr104