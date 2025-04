Forbes a scanat planeta în căutare de miliardari încă din 1987, an în care a găsit 140. A fost nevoie de două decenii pentru ca numărul lor să depășească 1.000. Apoi au fost 2.000 în 2017. Acum, opt ani mai târziu, analiștii economici anunță o nouă piatră de hotar: 3.028 de antreprenori, investitori și moștenitori alcătuiesc clasamentul din acest an, cu 247 mai mult decât acum un an. Interesant este că nu numai că numărul acestora a crescut, dar acum sunt mai bogați ca niciodată: valoarea averii lor cumulate este de 16,1 trilioane de dolari – în creștere cu aproape 2 trilioane de dolari față de 2024.

SUA au un record de 902 miliardari, urmate de China (516, inclusiv Hong Kong) și India (205). Am folosit prețurile acțiunilor și ratele de schimb din 7 martie 2025.

„Încă un an, încă un grup de recorduri. Bogaţii continuă să se îmbogăţească.. Sunt finanţatori. Investiţiile şi finanţele sunt calea numărul 1 de a ajunge miliardar. Dar sunt tot mai mulţi implicaţi în tehnologie, în zilele noastre sunt foarte implicaţi în sectorul Inteligenţei Artificiale”, notează Forbes.

Elon Musk își păstrează poziția de lider în clasamentul celor mai bogați oameni de pe planetă. De asemenea, el devine primul miliardar care a depășit pragul de 300 de miliarde de dolari.

O surpriză notabilă este ascensiunea lui Mark Zuckerberg, care ocupa acum locul al doilea, cu o avere de 216 miliarde de dolari, fiind urmat de Jeff Bezos, Larry Ellison și Bernard Arnault.

Top 5 cei mai bogaţi oameni din lume

Elon Musk – 342 miliarde dolari

Mark Zuckerberg – 216 miliarde dolari

Jeff Bezos – 215 miliarde dolari

Larry Ellison – 192 miliarde dolari

Bernard Arnault – 178 miliarde dolari

Cum Donald Trump, Elon Musk și elita tehnologică pregătesc terenul pentru o lume nouă

Toți acești moguli își desfășoară activitatea în Statele Unite, țara care se distinge nu doar prin numărul de miliardari, ci și prin totalul acestora, care ajunge la 902. Printre aceștia se află și președintele Statelor Unite, cu o avere estimată la 5,1 miliarde de dolari, mai mult decât dublul sumei de anul trecut.

Cei mai bogați români din topul Forbes

Printre cei 3.028 de miliardari ai lumii, prestigiosul top include şi şase români:

Ion Țiriac – 2,1 miliarde dolari

Dragoș Pavăl – 2 miliarde dolari

Adrian Pavăl – 1,3 miliarde dolari

Daniel Dines – 1,4 miliarde dolari

Matei Zaharia & Ion Stoica – 2,5 miliarde dolari.

Ion Țiriac este liderul românilor din acest clasament, ocupând locul 1688 în rândul miliardarilor la nivel mondial, cu o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari. Îl urmează frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii companiei Dedeman, care au o avere totală de 3,3 miliarde de dolari. De asemenea, Matei Zaharia și Ion Stoica, cofondatorii Databricks, dețin împreună 2,5 miliarde de dolari. Pe listă se regăsește și Daniel Dines, fondatorul UiPath, cu o avere de 1,4 miliarde de dolari.

Miliardarii din preajma lui Trump închiriază orașe întregi. Jeff Bezos, mega-petrecere pentru nunta sa, care va dura trei zile. Localnicii nu sunt deloc încântați