Astăzi, 1 noiembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Cosma și Damian din Mesopotamia (cunoscuți și ca Doctori fără de arginți). Ei erau doctori care vindecau bolnavii fără a le cere niciun fel de plată, ci doar credință în Hristos.

Viața Sfinților Cosma și Damian (1 Noiembrie)

S-au născut în Mesopotamia (Asia Mică). Tatăl lor era păgân, dar mama lor, numită Teodoția, era o creștină devotată.

Rămași orfani de mici, mama lor i-a crescut cu o profundă credință creștină, asigurându-le totodată o educație aleasă, inclusiv în domeniul medicinei.

Prin credința lor sinceră și rugăciune, Cosma și Damian au primit de la Dumnezeu harul de a vindeca nu doar oamenii, ci și animalele, de orice fel de boli și neputințe.

Ei nu acceptau niciodată plată pentru serviciile lor, respectând porunca Mântuitorului: „În dar ați luat, în dar să dați” (Matei 10:8). Singura lor "plată" era cererea ca cel vindecat să creadă în Iisus Hristos.

Minunea oului și moartea în pace

O poveste notabilă leagă de numele lor un episod în care s-a testat strictețea jurământului lor de a nu lua bani. O femeie foarte bolnavă, numită Paladia, a fost vindecată prin rugăciunile lor. Dorind să le mulțumească, ea i-a oferit lui Damian trei ouă, rugându-l să le primească în Numele Sfintei Treimi.

Auzind numele Sfintei Treimi, Damian nu a îndrăznit să refuze darul. Fratele său, Cosma, s-a supărat profund, crezând că Damian a încălcat jurământul. Pe patul de moarte, Cosma a cerut să nu fie înmormântat lângă fratele său.

După moartea lor, o cămilă pe care sfinții o vindecaseră în trecut a vorbit cu voce omenească, explicând mulțimii că Damian nu acceptase ouăle ca plată, ci din respect pentru Numele lui Dumnezeu. Astfel, trupurile celor doi frați au fost înmormântate împreună în Thereman, Mesopotamia.

Sfinții Cosma și Damian din Asia s-au săvârșit în pace, spre deosebire de celelalte perechi care au suferit moarte martirică. Ei sunt considerați patronii spirituali ai medicilor, chirurgilor și farmaciștilor.