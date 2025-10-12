Săptămâna Alfel: excursie de 6000 de euro în Dubai pentru elevi! Ce măsuri iau inspectoratele școlare

Săptămâna Alfel: excursie de 6000 de euro în Dubai pentru elevi! Ce măsuri iau inspectoratele școlare/ Profimedia
Controverse uriașe privind Programul „Școala altfel”. Părinții se revoltă după ce aceste vacanțe au devenit prilej de plimbări în străinătate pentru profesori, spun aceștia. Mai nou, elevii merg în excursii în Dubai sau în Las Vegas, cu costuri de mii de euro. Sumele cerute părinților pentru un singur elev pot ajunge și la 6.000 de euro. Deși nu sunt parte a unei oferte oficiale, aceste deplasări costisitoare sunt organizate direct de cadrele didactice din unele școli românești. 

Școala altfel chiar a devenit altfel în ultimii ani, și asta pentru că sunt percepute tarife și de 6000 de euro pentru excursii pe care copiii să le realizeze în această perioadă, în destinații de lux, precum Dubai sau Las Vegas. 

Vorbim despre practici ilegale, pentru că în această săptămână elevii trebuie să aibă parte de activități care să se desfășoare în țara noastră. Nici măcar nu ar trebui, spre exemplu, spun oficialii, să plece din județul în care locuiesc, iar părinții nu ar trebui să scoată niciun ban din buzunar. 

În aceste moment se vorbește despre o înțelegere între cadrele didactice și agențiile de turism. Spre exemplu, profesorii care organizează aceste excursii nu plătesc niciun ban, beneficiază, practic, de o excursie gratuită.

S-a auzit despre aceste practici, iar inspectoratele școlare au luat măsuri. La Cluj, inspectoratul școlar a transmis o serie de reguli pe acre profesorii trebuie să le respecte. Dascălilor li s-a impus, astfel, să nu organizeze astfel de  excursii, iar părinții nu trebuie să achite niciun leu. 