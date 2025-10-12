Școala altfel chiar a devenit altfel în ultimii ani, și asta pentru că sunt percepute tarife și de 6000 de euro pentru excursii pe care copiii să le realizeze în această perioadă, în destinații de lux, precum Dubai sau Las Vegas.

Vorbim despre practici ilegale, pentru că în această săptămână elevii trebuie să aibă parte de activități care să se desfășoare în țara noastră. Nici măcar nu ar trebui, spre exemplu, spun oficialii, să plece din județul în care locuiesc, iar părinții nu ar trebui să scoată niciun ban din buzunar.

În aceste moment se vorbește despre o înțelegere între cadrele didactice și agențiile de turism. Spre exemplu, profesorii care organizează aceste excursii nu plătesc niciun ban, beneficiază, practic, de o excursie gratuită.

S-a auzit despre aceste practici, iar inspectoratele școlare au luat măsuri. La Cluj, inspectoratul școlar a transmis o serie de reguli pe acre profesorii trebuie să le respecte. Dascălilor li s-a impus, astfel, să nu organizeze astfel de excursii, iar părinții nu trebuie să achite niciun leu.