Românii vor să afle adevărul despre anularea alegerilor. Revolta ia amploare: oamenii au ieșit în stradă la Timișoara - VIDEO

Românii s-au săturat să fie umiliți și vor să afle adevărul! Timișorenii au ieșit în stradă și cer desecretizarea decizia anulării alegerilor prezidențiale din 2024. 

Aceștia au adus pancarte inscripționate cu mesaje de susținere pentru Călin Georgescu. Mai mult decât atât, timișorenii cer demisia guvernului Bolojan. 

Manifestanții, care se declară susținători ai unor formațiuni și mișcări civice cu orientare naționalistă, au scandat lozinci precum „Jos Guvernul Bolojan!”, ,,Călin Georgescu președinte!”, ,,Jos dictatura!”, ,,Să plece hoții, să vină patrioții!”, ,,Unitate!”.

Participanții au purtat pancarte cu imagini ale lui Vlad Țepeș și Iisus Hristos, precum și mesaje religioase și patriotice, între care „Păstrați credința ortodoxă a strămoșilor!” și „Nu vă vindeți sufletele!”.

