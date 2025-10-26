Aceștia au adus pancarte inscripționate cu mesaje de susținere pentru Călin Georgescu. Mai mult decât atât, timișorenii cer demisia guvernului Bolojan.

Proteste la Timișoara

Manifestanții, care se declară susținători ai unor formațiuni și mișcări civice cu orientare naționalistă, au scandat lozinci precum „Jos Guvernul Bolojan!”, ,,Călin Georgescu președinte!”, ,,Jos dictatura!”, ,,Să plece hoții, să vină patrioții!”, ,,Unitate!”.

Participanții au purtat pancarte cu imagini ale lui Vlad Țepeș și Iisus Hristos, precum și mesaje religioase și patriotice, între care „Păstrați credința ortodoxă a strămoșilor!” și „Nu vă vindeți sufletele!”.