Potrivit unei analize realizate de Capital.ro, pragurile de retragere zilnică se încadrează, în general, în plaja 3.000-10.000 de lei.

De exemplu, la Banca Transilvania, limitele de retragere variază în funcție de tipul cardului. De pe un card Visa Clasic, suma maximă ce poate fi retrasă zilnic este de 5.000 de lei.

Dacă un clinet dorește, totuși, retragerea unei sume mari mari, o poate ajusta prin apelarea serviciului clienți sau prin intermediul aplicației băncii.

În cazul cardurilor speciale, limita maximă este de 10.000 de lei pe zi.

Limitele CEC Bank

În schimb, CEC Bank impune o limită mai mică. Suma maximă ce poate fi retrasă de pe un card este de 3.500 de lei pe zi.

Clienții băncii au posibilitatea de a modifica această limită fie prin Mobile Banking, fie printr-o cerere în sucursale.

Limitele de retragere la Raiffeisen Bank și BCR

Raiffeisen Bank se remarcă prin limitele atractive de retragere. De exemplu, posesorii cardurilor Visa și Visa Gold pot retrage până la 15.000 de lei pe zi. Dacă dețin carduri Visa Platinum, Signature sau Infinite, limita poate ajunge până la 20.000 de lei pe zi.

Pe de altă parte, BCR impune limite mai restrânse. Clienții pot retrage doar 3.000 de lei pe zi, însă această sumă poate fi extinsă până la 10.000 de lei, în funcție de tipul de card.

Limite de retragere ING Bank

ING are cele mai mari praguri de retragere/zi, dar include o limitare a sumelor ce pot fi retrase la nivelul unui an. Astfel, pentru VISA RON Embosat/Neembosat/Virtual, suma maximă ce poate fi retrasă într-o zi este de 15,000 lei, dar la nivelul întregului an nu se pot depăși 300,000 lei/an. Pentru Visa ING Pay RON, limita este de 40,000 lei per tranzacție, de maxim 30 ori pe lună.