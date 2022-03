Criza economică le dă mari bătăi de cap românilor cu credite. De la 1 aprilie, ratele vor crește rapid, iar majorările ar putea continua luni întregi, potrivit Realitatea Plus.



De exemplu, pentru un credit ipotecar în valoare de 300.000 de lei, un român plătește în prezent o rată lunară sub 1700 de lei. De la 1 aprilie, rata va crește, cu câteva zeci de lei, însă majorările nu se opresc aici, pentru că în ultimul trimestru al anului valoarea ratei ar urma să ajungă la 2.200 de lei, potrivit calculelor Realitatea Plus.



În aceste condiții, tot mai mulți tineri se tem să mai apeleze la bănci, iar cei care au deja credite spun că nu-și vor mai permite să își plătească dările. Față de perioada similară a anului trecut, ratele românilor au crescut cu 40%. Specialiștii avertizează că aceste creșteri nu se vor opri prea curând.



În tot acest timp, guvernanții întârzie să adopte un pachet de măsuri care să vină în ajutorul românilor pe perioada crizei.