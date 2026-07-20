România a ratat șansa de a produce rachete SkyCeptor pentru sistemele Patriot. Parteneriatul semnat în 2022 nu a fost finalizat

Publicat 20 iul. 2026, 13:43 Sursă Realitatea PLUS

Semnal de alarmă al experților militari, după ce România a ratat șansa de a produce rachete pentru sistemele Patriot. În 2022, Electromecanica Ploiești și un producător american au semnat un parteneriat pentru fabricarea în țara noastră a rachetelor SkyCeptor, compatibile cu sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Proiectul nu a fost însă finalizat, iar producția nu a început, potrivit Realitatea PLUS.

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