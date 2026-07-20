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Politica· 1 min citire

România a ratat șansa de a produce rachete SkyCeptor pentru sistemele Patriot. Parteneriatul semnat în 2022 nu a fost finalizat

Sistem Patriot

Sistem Patriot

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 13:43
SursăRealitatea PLUS

Semnal de alarmă al experților militari, după ce România a ratat șansa de a produce rachete pentru sistemele Patriot. În 2022, Electromecanica Ploiești și un producător american au semnat un parteneriat pentru fabricarea în țara noastră a rachetelor SkyCeptor, compatibile cu sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Proiectul nu a fost însă finalizat, iar producția nu a început, potrivit Realitatea PLUS.

Generalul Dorin Toma scoate în evidență faptul că România ar fi putut reduce costurile de înzestrare și ar fi avut șansa de a deveni un important producător regional de muniție pentru apărarea antiaeriană.

Între timp, Polonia a obținut aprobarea Statelor Unite pentru producția locală de rachete destinate sistemelor Patriot, în contextul în care cererea pentru astfel de echipamente militare este în continuă creștere. În acest context, generalul Dorin Toma a transmis că autoritățile române se bazează pe amnezia populației, cu speranța că nimeni nu va fi tras la răspundere pentru realizările minime.

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