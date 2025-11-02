În deschiderea evenimentului a vorbit chiar președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a ținut un discurs sfidător la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă. În timp ce râde, președintele le spune reziștilor că e partenerul lor de încredere.

"Orașul ăsta are un uriaș deficit de infrastructură și, din păcate, am avut o tensiune politică în ultimii 20-30 de ani care a dus multe din resursele acestui oraș pe fel de fel de prostii, unele foarte lucioase, dar nu ne-a adus acolo unde acest oraș are nevoie, pe infrastructură.

(...)

E absurd ca o capitală cu o contribuție așa importantă la PIB să nu reușească, din lipsă de bani, să unească Radet cu ELCEN; să nu avem metroul integrat în rețeaua de transport public al Bucureștiului.

De-aia e important ca ce au spus bucureștenii să fie transpus în realitate și, de la nivelul Primăriei Capitalei, dezvoltarea urbană, în esență, să pună locuitorul pe primul loc. (aplauze)

Mă bucur că ne revedem. Vreau să rămâneți convinși că, în calitate de locuitor al acestui oraș și cu niște atribuții pe care Constituția și sistemul legislativ mi le dau, mă interesează direcția în care orașul merge și vă mulțumesc pentru ce faceți, vă încurajez să faceți în continuare și veți avea în mine un partener", a afirmat Nicușor Dan.

Știrea initială

USR susține azi atât o conferință municipală a filialei București, cât și o ședință a Biroului Național, în care Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidatul partidului pentru Primăria București în alegerile din 7 decembrie.

La eveniment, potrivit surselor, va participa și președintele Nicușor Dan, după cum a anunțat formațiunea politică.

Tensiunile sunt amplificate și de informația vehiculată pe surse, potrivit căreia candidatul PNL Ciprian Ciucă, primar al sectorului 6, ar urma să se retragă din cursă în favoarea lui Cătălin Drulă. Primul a negat vehement informația, în timp ce reprezentantul Reper a fost mult mai rezervat, afirmând pentru Realitatea Plus că „nu are nicio informație despre vreo retragere”.

Un astfel de aranjament ar putea dinamita și relațiile deja tensionate din cadrul Coaliției, întrucât PSD a impus condiții clare: în campania pentru Primăria Generală, candidații partidelor de guvernământ nu trebuie să se atace reciproc și nici să recurgă la înțelegeri de culise.

Prima înțelegere a fost deja încălcată, iar candidații au început să se atace public.