Andrei Nistor a fost desemnat în această funcție prin Hotărârea de Guvern nr. 814 din 2 octombrie, iar o zi mai târziu a depus jurământul la sediul Instituției Prefectului Municipiului București.

„Astăzi, 03.10.2025, a avut loc ceremonia de depunere a jurământului de credință pentru funcția de prefect al municipiului București de către domnul Andrei Nistor. Domnul Andrei Nistor exercită, în condițiile legii, funcția de prefect”, a transmis instituția printr-un comunicat de presă.

Liderii coaliției de guvernare au stabilit ca USR să preia patru funcții de prefect – în București, Bacău, Botoșani și Timiș.

Andrei Nistor a înființat filiala USR din Ilfov, în urmă cu 9 ani, iar prima sa afacere a fost cu motociclete, după care și-a deschis mai multe cofetării, înainte de a intra în politică.