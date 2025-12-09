Tensiunile din Coaliția de guvernare, generate de cererea PSD de demitere a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, au fost temperate de președintele Nicușor Dan.

Aflat în Franța, unde a fost primit de președintele Emmanuel Macron, Șeful statului a transmis un mesaj de calm.

Răspunzând unei întrebări, Nicușor Dan a spus că, deși există „declarații politice” și „discuții interne” privind demisii, în planul acțiunii politice concrete, el nu vede „vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să plece.”

PSD cere plecarea lui Buzoianu de la Ministerul Mediului

Această declarație survine după ce social-democrații și-au manifestat public nemulțumirea față de ministrul USR al Mediului și au solicitat demisia acesteia, în special în urma crizei apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Solicitările de demisie au fost susținute atât de PSD, cât și de AUR, inclusiv în cadrul dezbaterii de la Camera Deputaților.

În replică, Diana Buzoianu a sugerat că atacurile au legătură cu planul său de reorganizare a Romsilva, care vizează tăierea drastică a numărului de directori. Ministrul a acuzat PSD că vrea doar să adauge structuri regionale, menținând în același timp „câte un directoraș șefuț” la nivel județean. Mesajul ministrului USR este ferm: „Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani”.