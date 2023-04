A fost necesară intervenția managerului de spital ca pacienta să fie internată după cel puțin 12 ore. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Caz incredibil într-o unitate sanitară din judeţul Botoşani. O pacientă refuzată de trei spitale a fost ţinută într-o autospecială de pompieri mai bine de patru ore. A fost nevoie de intervenţia managerului spitalului ca pacienta să fie internată după mai bine de 12 ore. Femeia a stat pe podeaua autospecialei parcate în faţa unităţii sanitare, din cauza conflictului dintre familie şi personalul medical.

S-a întâmplat joi seară, în municipiul Dorohoi, iar chinul prin care a trecut pacienta a durat mai bine de 12 ore. Totul a început în după-amiaza zilei de joi. Femeia de 59 de ani, care locuieşte la câteva străzi distanţă de Spitalul Municipal Dorohoi, suferă de obezitate morbidă. Potrivit unei estimări a medicilor, aceasta cântăreşte peste 240 de kilograme.

Familia spune că aceasta ar fi început să ia foarte mult în greutate de aproximativ două luni. Din acest motiv până şi deplasarea prin casă îi era dificilă şi o făcea cu ajutorul unui cadru. Joi, aceasta a încercat să se deplaseze până în baia apartamentului în care locuieşte. Pentru că s-a sprijinit pe cadru prea tare, acesta a cedat, iar femeia a căzut în genunchi pe gresie.

Patru ore în faţa spitalului

După câteva ore aceasta a fost găsită de către o rudă, care i-a anunţat fiul. De acolo au început chinurile pentru toţi cei implicaţi în caz. “M-a sunat sora mea și am venit repede acasă. Ne-am chinuit să o ridicăm, dar nu am putut. Așa că am hotărât să sunăm la 112. După vreo jumătate de oră a venit salvarea și au zis că nu au ce să facă, pentru că e prea grea”, a povestit fiul femeii.

Ulterior au apelat la pompieri, care au trimis de la Botoşani Autospeciala de Transport Personal şi Victime Multiple (ATPVM). Este singurul mijloc de transport care poate duce persoane supraponderale din tot judeţul. “A venit o salvare, iar cei de acolo ne-au spus că nu au ce face, că nu o pot transporta. Le-am zis că am trimis un mesaj la domnul Arafat, nu mi-a răspuns nimeni nimic. Când au auzit de domnul Arafat au sunat la Botoșani. În nici o jumătate de oră a venit maşina de la Botoșani. Au luat-o pe sus și au dus-o la mașină. Vreo 7-8-9 oameni am fost”, a spus o cumătră de-a femeii supraponderale.

„Nu avem ce să-i facem”

Ajunsă la spital, cadrele medicale şi-au dat seama că nu îi pot face nimic la Dorohoi. Asta în condiţiile în care aceasta doar se lovise la genunchi. Femeia nu ar fi putut primi îngrijiri deoarece nu exista un pat care să îi susţină greutatea, dar şi pentru că nici aparatura de investigaţii nu ar fi făcut faţă.

Mai mult, personalul de la Urgenţe ar fi avut o atitudine agresivă cu familia şi pacienta încă de la început. “Doamna doctor nici nu a venit să o vadă, să o consulte, absolut nimic. Am auzit de pe hol că tot vorbea la telefon și explica. La un moment dat a venit pe hol și ne-a zis că <<doamnă ne pare rău, dar nu avem ce să-i facem>>, că trebuia să o aducem de mai demult. Ne-a zis să o luăm acasă. Am refuzat așa ceva pentru că până dimineață putea să moară. Am întrebat-o de ce nu o ia la Iași și mi-a zis că fără investigații nu se poate. Abia la ora 20.00 au venit și i-au luat sânge. După aproape 2 ore, după insistențele mele. Pacienta a stat până pe la ora 23.30 în salvare. Ni s-a zis că nu au paturi, aparate cu ce s-o ridice, cu ce să-i facă raze, etc. Ne-au zis că nu o primește nicăieri. I-am zis doamnei doctor:<< ce ar trebui să fac? Să semnez să o iau acasă să moară?>>. Înainte să spunem că nu mai este nicio posibilitate haideți să facem ceva”, a mai spus ruda femeii.