Localnicii din Vadu Pașii privesc neputincioși cum le dispar pământurile de sub ochii lor. Așteaptă explicații de la autorități și despăgubiri, însă cu fiecare zi în care lucrările avansează, cu atât sunt mai ignorați, potrivit Realitatea Plus.





Mai mult, oamenii spun că de când au demarat lucrările, utilajele lucrează zi și noapte, iar zgomotul este infernal.





Reprezentanții CNAIR anunță că toate documentele pentru despăgubire au fost făcute de Guvern și acuză autoritățile locale pentru faptul că nu i-au anunțat pe oameni să vină să-și ia banii. Realitatea Plus l-a contactat și pe primarul din Vadu Pașii, dar până acum nu a oferit un răspuns.



"În cea ce privește nemulțumirile oamenilor, nu știu de ce autoritățile locale nu i-a anunțat pe cetățeni, noi am avut discuții cu autoritățile locale și în faza de proiectare", a declarat la Realitatea Plus Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.



Autostrada Moldovei este cel mai mare proiect finanțat prin PNRR. Are o lungime de 320 de kilometri și ar trebui să fie gata în 2025.