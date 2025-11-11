Surse Realitatea Plus au declarat că se pare că totuși că s-a ajuns la un acord. Deși premierul Ilie Bolojan nu e de acord, a rămas singur fără susținere și nu a mai avut ce să facă decât să accepte. Până și Dominic Fritz a fost de acord cu PSD: acea măsură cu reducere de 30% a posturi totale, dar nu mai mult de 20% efectiv ocupate, ceea ce înseamnă 10% efectiv. O altă variantă propusă a fost acea reducere de cheltuieli care înseamnă să faci o medie a salariului pe instituție și să reduci cheltuielile cu personalul până la concordanța pe grilă. Această măsură este opțională, este tranzitorie până la 1 ianuarie 2027, după care trebuie să rămână strict doar numărul de angajați conform grilei. Economia ar fi de un miliard de lei, exact cum ceruse Bolojan.

Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian s-au întâlnit azi ca să continue discuțiile la Guvern pentru a finaliza o serie de subiecte importante, printre care și reforma administrației publice, amânată anterior din cauza neînțelegerilor. În ședința precedentă, s-a ajuns la un „acord de principiu” privind reducerea a 13.000 de posturi ocupate în administrația locală, o măsură cerută inițial de premierul Bolojan și contestată de social-democrați.

Conform acestui acord, aproximativ 700 de unități administrativ-teritoriale (majoritatea localități și comune mici), așa cum a solicitat PSD, vor putea opta între reducerea numărului de posturi și tăierea cheltuielilor. La nivel central, instituțiile vor trebui să aleagă între reducerea cu 10% a personalului sau tăierea a 10% din cheltuieli.

Astăzi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, urmează să prezinte proiectele de lege, iar decizia finală este așteptată să fie luată. Cel mai probabil, reforma administrației publice va fi adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului.

Pe lângă acest subiect, liderii pregătesc al treilea pachet de măsuri fiscale. De asemenea, s-a ajuns la o înțelegere politică pentru reducerea numărului de parlamentari cu 10% începând cu 2028, la propunerea UDMR, urmând ca fiecare județ să aibă minimum 4 deputați și 2 senatori. Singura zonă unde numărul de mandate va crește este Ilfovul (de la 2 la 3 senatori și de la 5 la 7 deputați), pe baza creșterii populației la ultimul recensământ, și diaspora, pentru care criteriile de stabilire a numărului de mandate sunt încă în discuție.