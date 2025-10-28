Panouri publicitare ilegale în București

Majoritatea panourilor publicitare ilegale sunt amplasate în cele mai tranzitate zone din București, precum Piața Victoriei, Piața Romană sau Universitate. Pe structurile metalice montate adesea pe trotuare sunt afișate reclame la branduri cunoscute și, foarte des, la jocuri de noroc.

Scandalos este că au fost identificate inclusiv panouri branșate la rețeaua de iluminat a orașului, precum cel care s-a aflat mai bine de un an la ieșirea din pasajul de la Universitate, lângă Teatrul Național. Poliția locală a făcut demersuri abia la 11 zile după ce a fost notificată printr-o sesizare, în primăvara acestui an. Chiar și atunci, oamenii legii au lipit doar o notificare de desființare pe panou. După ce au fost afișate numeroase reclame care au generat sume mari de bani, panoul a dispărut abia în luna septembrie a acestui an.

La solicitarea jurnaliștilor, Primăria Municipiului București a transmis că au fost găsite peste 40 de structuri ilegale de publicitate pe domeniul public, între 2024 și 2025. Potrivit legii, pentru ca o reclamă să fie legală, trebuie să fie autorizată și să conțină datele de identificare ale firmei care o amplasează.

Teoretic, după notificarea lăsată de polițiști, proprietarul structurii aflate ilegal pe domeniul public ar trebui să o desființeze. Dacă nu, dezafectarea revine în sarcina primăriei, care mai apoi trebuie să recupereze de la proprietar banii pentru intervenție. Lucru care în cele mai multe cazuri nu s-a întâmplat.

De altfel, în lipsa unor date de identificare, polițiștii locali au lăsat notificări necompletate sau completate doar parțial. În alte cazuri, somațiile au stat atât de mult în soare încât scrisul de pe ele s-a șters. Primăria Generală dă avizele, dar lasă responsabilitatea de a face verificări în grija primăriilor de sector. Important de menționat e că majoritatea zonelor în care se află reclame ilegale sunt intens monitorizate video.