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Reacția președintelui Nicușor Dan, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Verificăm cauzele acestui incident grav”
FOTO: Presidency
Publicat21 iul. 2026, 09:31
Actualizat21 iul. 2026, 09:32
Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat marți dimineață, după explozia petrolierului LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, la aproximativ 40 de kilometri de țărmul românesc.
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