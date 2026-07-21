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Reacția președintelui Nicușor Dan, după explozia petrolierului în Marea Neagră:”Verificăm cauzele acestui incident grav”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 09:31
Actualizat21 iul. 2026, 09:32

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat marți dimineață, după explozia petrolierului LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, la aproximativ 40 de kilometri de țărmul românesc.

Întregul echipaj a fost evacuat

”În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

”Un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă”

Șeful statului a subliniat că ”un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației”.

Mai mult, Nicușor Dan a menționat că nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni, iar instituțiile statului sunt în alertă și urmează să stabilească cauzele în care s-a produs incidentul.

”Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

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