Reacția lui Nelu Tătaru, după ce Gabriela Firea i-a făcut plângere penală: ”Ar putea să facă astfel de testări”

”DSP a spus că nu întrunesc condițiile. A făcut o evaluare. Orice testare este un act medical care trebui îndeplinit în anumite condiții. Nu am emis niciun ordin de ministru. Doamna Firea ar putea să facă astfel de testări în colaborare cu un spital din subordine. Poate să facă prin spitalele pe care le are, dar cu respectarea condițiilor. Nu am stat de vorbă cu doamna Firea”, a spus Nelu Tătaru, marți seara, la un post TV.

Reacția sa vine după ce primarul general a anunțat plângerea penală împotriva ministrului.