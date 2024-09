Aceasta spune că în urma examenului de licență a obținut nota 9,20, 8,40 examen scris la Economie și Relații Internaționale și 10,00 la lucrarea de licență. De asemenea, ea a postat pe facebook un clip în care a dezvăluit că a avut profesori foarte buni și i-a fost greu.

„Disperarea contracandidaților mei e mare. Nu știu ce să mai caute despre trecutul, prezentul și poate și viitorul meu.

Viața mea e o carte deschisă de mai bine de 30 de ani.

Informațiile din CV sunt corecte. Nu am ascuns nimic din trecutul meu și nu îmi e rușine de ceea ce am făcut în viață.

Este adevărat, am terminat Facultatea Ecologică din Deva, fapt pe care nu l-am ascuns. Ca dovadă, în unul dintre ultimele interviuri în care am fost întrebată de trecerea de la economist la jurnalist am spus că am terminat Facultatea Ecologică din Deva și că sunt licențiată ASE București.

În CV se completează studiile superioare doar dacă sunt finalizate. Acestea se consideră finalizate doar dacă ai obținut licența. Examenul de licență l-am susținut la ASE București, unde am obținut nota 9,20 (8,40 examen scris la Economie și Relații Internaționale și 10,00 la lucrarea de licență).

La facultate am dat examen de admitere după ce am divorțat și m-am mutat la Deva, unde eram angajată la PROTV Deva. Dorința mea a fost să urmez o facultate cu profil economic. După terminarea liceului, m-am căsătorit și am adus pe lume un copil. Însă nu am renunțat la visul meu.

Atunci când am susținut examenul de admitere în facultate, aceasta prezenta un mare interes pentru tineri, deoarece era sigura opțiune în județul Hunedoara. Aici predau profesori de marcă de la ASE București și Timișoara, motiv pentru care unitatea de învățământ era extrem de apreciată. Concurența era de patru persoane pe loc. Îmi amintesc că am intrat printre primii, deși trecuseră câțiva ani de la terminarea liceului.