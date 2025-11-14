Astfel, vor intra sub obligatia de asigurare si vehicule care, conform legislatiei nationale, nu sunt supuse inmatricularii/inregistrarii: trotinete electrice, biciclete electrice si alte vehicule.

De asemenea, se permite utilizarea unor dispozitive electronice de control a asigurarii RCA in trafic, fara oprirea vehiculelor, in masura in care legislatia GDPR este respectata, precum si introducerea posibilitatii suspendarii efectelor contractului RCA la cerere pe perioada suspendarii inmatricularii vehiculului cu introducerea unor obligatii in sarcina asiguratului in aceasta perioada, potrivit 1asig.ro.

Limitele minime de raspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementarilor Uniunii Europene sunt urmatoarele:

a) pentru prejudicii materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente, la un nivel de 6.434.740 lei;

b) pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste la un nivel de 31.926.210 lei.

Legea intră în vigoare în contextul în care numărul accidentelor de circulație grave în care au fost implicate trotinete a crescut alarmant.