Polițiștii au oprit în noaptea de 30/31 iulie pentru control, peste 300 de vehicule, conducătorii auto fiind testați cu aparatele etilotest și drug-test.

În urma activităților, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, totodată fiind reținute, în vederea suspendării, 12 permise de conducere, toate pentru consumul de băuturi alcoolice (sub limita de infracțiune).

De asemenea, au fost retrase 5 certificate de înmatriculare.

În plus, polițiștii au constatat 4 infracțiuni la regimul rutier, dintre care 2 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 1 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive și 1 pentru conducere cu permisul suspendat.

Exemple:

La data de 30 iulie a.c., în jurul orei 23.40, polițiștii au identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia Nord, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

La data de 31 iulie a.c., în jurul orei 00.05, polițiștii au identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia Nord, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

La data de 31 iulie a.c., în jurul orei 1.30, polițiștii au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un motociclu pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, având suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pentru perioada în curs și în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive.

În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru THC-5, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor din sânge.

În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.

Sursa: Realitatea de Constanta