”Ieri, 20 septembrie a.c., pe raza oraşului Ţăndărei, a fost organizată o acţiune tip «razie», cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică, creşterea gradului de siguranţă rutieră, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale. În cadrul acţiunii au fost angrenaţi peste 100 de poliţişti din cadrul structurilor de ordine publică, poliţie rutieră, criminalistică, investigaţii criminale şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale,sprijiniţi de de două echipaje chinotehnice, peste 20 de jandarmi şi un tehnician din cadrul Registrului Auto Român”, a anunţat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

În cadrul acţiunii, au fost legitimate 606 persoane şi verificate 467 de autovehicule.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 159 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de peste 78.000 de lei, fiind reţinut în vederea suspendării un permis de conducere şi retrase 16 certificate de înmatriculare. De asemenea a fost constatată şi o infracţiune flagrantă.

Astfel, în cadrul unui filtru rutier instituit pe strada Şoseaua Bucureşti din oraşul Ţăndărei, poliţiştii au oprit pentru control un autoturism, care fiind verificat în bazele de date, figura ca vehicul furat. Autoturismul a fost ridicat în vederea indisponibilizării de către poliţişti, pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză a fost întocmit un dosar penal.

Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, două persoane fiind rănite şi transportate la spital. Unul dintre bărbaţi, care a fost înjunghiat, a murit. Poliţiştii au stabilit că acest conflict a pornit de la doi fraţi care au o dispută pe un teren.

Trei bărbaţi şi o femeie, implicaţi în scandalul de la Ţăndărei au fost identificaţi, fiind reţinuţi pentru 24 de ore. În Ţăndărei sunt în continuare 40 de poliţişti şi jandarmi, pentru a menţine ordinea şi a împiedica noi incidente.