Război Ucraina, Ziua 1378. Negocieri secrete? Witkoff și Kushner, față în față cu Putin. Peskov ironizează „diplomația megafonului”

Război în Ucraina, ziua 1337 / Foto: Profi Media
O încercare de negociere crucială are loc marți la Moscova. Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, se întâlnesc cu liderul rus Vladimir Putin. Discuțiile vizează găsirea unei soluții de a pune capăt războiului din Ucraina, în cadrul unei inițiative de pace susținute de administrația Trump.

UPDATE 09:40 - O navă rusească a fost lovită pe Marea Neagră aproape de Turcia

Un incident îngrijorător a avut loc recent pe Marea Neagră, când o navă cargo rusească a fost atacată în apropierea coastelor turcești. Anunțul a fost făcut de Directoratul General pentru Afaceri Maritime al Turciei, pe contul său oficial de X. Instituția a transmis că tankerul MIDVOLGA-2 a raportat atacul în timp ce naviga la aproximativ 80 de mile de litoralul Turciei, având o încărcătură de ulei de floarea-soarelui și fiind pe ruta din Rusia către Georgia. Potrivit site-ului de specialitate Marine Traffic, nava vizată, Midvolga 2, este un tanker de 140 de metri lungime, construit în anul 2014 și care navighează sub pavilion rusesc.

UPDATE 09:00 - Negocieri cruciale între emisarul lui Trump și Putin

Președintele american Donald Trump a insistat în repetate rânduri asupra dorinței sale de a pune capăt celui mai sângeros conflict european de după Al Doilea Război Mondial, pe care administrația sa îl denumește o "baie de sânge" și "un război prin intermediari".

Cu toate acestea, eforturile sale diplomatice de până acum, inclusiv întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin care a avut loc în Alaska în luna august, nu au reușit încă să aducă pacea. Săptămâna trecută, contextul s-a tensionat și mai mult după ce a fost divulgată o serie de 28 de propuneri preliminare de pace din partea Statelor Unite.

Aceste propuneri au stârnit îngrijorarea oficialilor ucraineni și europeni, care le-au considerat o cedare în fața cererilor majore ale Moscovei, referitoare la statutul NATO, la acceptarea controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei și la impunerea de restricții asupra capacității militare ucrainene.

 