UPDATE 09:40 - O navă rusească a fost lovită pe Marea Neagră aproape de Turcia

Un incident îngrijorător a avut loc recent pe Marea Neagră, când o navă cargo rusească a fost atacată în apropierea coastelor turcești. Anunțul a fost făcut de Directoratul General pentru Afaceri Maritime al Turciei, pe contul său oficial de X. Instituția a transmis că tankerul MIDVOLGA-2 a raportat atacul în timp ce naviga la aproximativ 80 de mile de litoralul Turciei, având o încărcătură de ulei de floarea-soarelui și fiind pe ruta din Rusia către Georgia. Potrivit site-ului de specialitate Marine Traffic, nava vizată, Midvolga 2, este un tanker de 140 de metri lungime, construit în anul 2014 și care navighează sub pavilion rusesc.

UPDATE 09:00 - Negocieri cruciale între emisarul lui Trump și Putin

Președintele american Donald Trump a insistat în repetate rânduri asupra dorinței sale de a pune capăt celui mai sângeros conflict european de după Al Doilea Război Mondial, pe care administrația sa îl denumește o "baie de sânge" și "un război prin intermediari".

Cu toate acestea, eforturile sale diplomatice de până acum, inclusiv întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin care a avut loc în Alaska în luna august, nu au reușit încă să aducă pacea. Săptămâna trecută, contextul s-a tensionat și mai mult după ce a fost divulgată o serie de 28 de propuneri preliminare de pace din partea Statelor Unite.

Aceste propuneri au stârnit îngrijorarea oficialilor ucraineni și europeni, care le-au considerat o cedare în fața cererilor majore ale Moscovei, referitoare la statutul NATO, la acceptarea controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei și la impunerea de restricții asupra capacității militare ucrainene.