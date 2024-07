„Sunt plecat câteva zile, dar sunt la curent cu declarațiile. Domnul Arafat este un foarte bun organizator, acesta este un lucru incontestabil. Dacă vorbim despre situații de urgență, atunci responsabilitatea este a celor de la ISU. Asta pentru ei au echipaje dedicate, de descarcerare, de intervenție la accidente și cutremure ori calamități. Dar ordonanța care a creat disensiuni, ordonanța 1/2014 stipulează că această coordonare se realizează în situațiile de urgență până revenim la starea normală. Dacă lucrul ăsta ar fi explicat, am scăpa de probleme, Pentru că, în accepțiunea lui Raed Arafart, permanentizăm starea de urgență, iar cea de normalitate devine provizorie. Cred că doar domnul Arafat gândește așa. Aici e problema. Cred că această șubrezire a Ministerului Sănătății prin contopirea serviciilor de ambulanță cu cele ale ISU, sub coordonarea lui Arafat, este anormală, pentru că așa se șubrezește sistemul sanitar. Pentru că dacă centrul ISU nu funcționează, din diverse motive, atunci nici Ministerul Sănătății nu poate funcționa, Iar aici este pusă și siguranța națională în primejdie. Toți cei care am gândit această modificare suntem medici, dar domnul Arafat, care nu are drept de liberă practică, le știe mai bine ca noi toți la un loc. Eu, dacă eram în locului lui, aș fi spus că, „așa este corect și haideți să vedem cum putem conlucra, nu neapărat prin comanda lui directă, ci colegială. El a dat o dispoziție ca ISU să nu mai colaboreze cu Ministerul Sănătății. Cred că e foarte mult orgoliu la mijloc, iar lucrul ăsta cu coordonarea efectivă a DSU este a lor, dar imaginea serviciilor de sănătate este a ministerului. Are un comportament autoritar, care poate funcționa în alte părți ale lumii, dar nu este locul lui în UE. Un element care a fragilizat ministerul a fost schimbarea a nu mai puțin de 6 miniștri până să ajung eu pe post. Există planuri pentru achiziția a 4.000 de ambulanțe, dar au fost cumpărate doar câteva sute, iar cele mai bune au mers la ISU. Totuși, parcul auto de la Ministerul Sănătății este depășit, în condițiile în care 90% din totalul intervențiilor sunt la Ambulanță și doar 12% la ISU. Pompierii au salvat multe vieți, dar ei nu au legătură cu preluarea medicinei de urgență. Nu trebuie separate lucrurile, dar nu se poate ca Ministerul să finanțeze aceste servicii, iar opinia publică să vadă doar ISU. De ce nu angajăm medicii la ambulanță, dar îi trimitem la acest serviciu, care este un fel se struțo-cămilă. Nu cred că cei 10.000 de specialiști din serviciile de ambulanță sunt pe din afară, și doar domnul Arafat este atotcunoscător”, a declarat Alexandru Rafila în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu.