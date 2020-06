Raed Arafat, semnal de alarmă ÎNGRIJORĂTOR: ”Pandemia poate scăpa de sub control”

”Cei care observă persoane care nu poartă mască în magazine să atragă atenția celor de acolo pentru că ei trebuie să se asigure că toată lumea respectă regulile. Cine nu poartă mască în magazin trebuie poftit afară. Asta este regula. Există controale și echipe care fac controale. Nu poți să pui lângă fiecare om un altul să îl controleze. Trebuie să fie responsabilitatea oamenilor, ca cetățeni”, a declarat Raed Arafat, vineri.

”Una dintre teoriile noastre de început a fost că pandemia poate scăpa de sub control. Din această cauză s-au luat măsuri clare de a desemna unele spitale care erau destinate acestei patologii. Dar am eliberat unele spitale și am cerut să se interneze cei care nu trebuie tratați imediat, s-a lăsat la latitudinea medicilor. Noi nu le-am zis să nu interneze deloc.

La UPU, înainte erau 13.000 de pacienți/zi, am ajuns la 5.000-6.000 de pacienți/zi. Cei care trebuiau să ajungă au ajuns. Și aici a fost o manipulare. Acest lucru îți afectează strategia de lucru. Cei care vin cu teorii ale conspirației țintesc oamenii care cred tot ce li se pune în față”, este de părere Raed Arafat.