Raed Arafat - Când va fi vârful pandemiei coronavirus în România - De Paște vom avea, cel mai probabil, slujbe online

Raed Arafat a explicat ca e foarte posibil ca masurile impuse acum sa fie la fel si de Paste, astfel ca slujbele vor fi tinute online. In plus, Arafat nu vrea sa se pronunte despre momentul in care ar putea fi atins varful cazurilor de coronavirus in Romania deoarece acest lucru depinde de foarte multe variabile. Iata cateva dintre declaratiile sale:

"Dupa 10 seara daca nu este strict necesar sa iesi din casa, nu iesi din casa. Respectati conditiile de igiena si in casa. Pantofii lasati la intrare, lucruri care au fost in contact cu altii, lasate la intrare, spalatul pe maini cat mai serios, dezinfectia cu substante pe baza de alcool. Atentie la contactul tinerilor cu persoane in varsta. Cat mai mult controlat pentru ca trebuie sa protejam persoanele in varsta.

Pe adeverinta spui de unde pleci si care e destinatia ta. Acest lucru e controlabil. Aici nu ai ce sa pacalesti. Sa colaboreze cu autoritatile pentru ca e in interesul lor. Nu sunt masuri impuse abuziv, sunt masuri foarte necesare. Chiar daca masurile se vor inaspri, populatia trebuie sa inteleaga ca sunt in interesul lor.

Delivery se poate si dupa 10 seara, dar o sa vada politia ca e in interes de seriviciu. E important sa duci mancare la oameni acasa din moment ce restaurantele nu mai functioneaza acum. Exista tot mai multe sisteme de delivery ca sa livreze alimentele acasa. Asta e modul in care o sa traim o perioada.

Pe durata zilei, masura cu 3 persoane. Cei care vor sa mearga undeva, sa se plimbe, maximum 3 persoane daca nu sunt membri de familie care stau in aceiasi locuinta. Daca sunt 4 in familie, pot sa iasa, problema e sa respecte regulile. Asta e pe durata zilei. Ei teoretic pot sa iasa, dar e recomandat sa evite acest lucru. Iar in jurul casei e recomandat sa mearga o singura persoana cu animalul de casa sau daca vrea sa iasa sa faca sport, sa se faca individual in jurul casei. Doar in jurul casei. la 50-100, sa zicem 200 m.

S-a limitat numarul clar la persoane la nunti si inmormantari si e foarte important de respectat. Intr-o tara la o inmormantare 37 de persoane au fost diagnosticate pozitiv. Aceste masuri sunt foarte importante si trebuie respectate. Nu se aplica numai Bisericii Ortodoxe ci la toate ceremoniile religioase, la toate culturile, la toate aspectele legate de culte.

La acest moment, cel mai probabil o sa fie la fel si de Paste. Deciziile de astazi probabil vor fi prelungite si pentru atunci.

Am luat niste masuri impreuna cu Ministerul Sanatatii si incep sa ajunga dotarile care au fost contractate, fie ca ele sunt echipamente de protectie sau echipamente pentru terapie intensiva. E posibil sa dublam cantitatile si sa mai continuam achizitiile. Sa facem un stoc suplimentar, stoc tampon ca sa nu asteptam sa ne vanda cineva in situatiile respective.

Se fac adaptari pentru paturile pacientilor bolnavi de COVID-19. Se va mari nr paturi pentru bolnavi si pentru cei de la ATI. Importanta în aceasta perioada este resursa umana, capabilitatile ei. Sunt si medici infectati, nu trebuie sa uitama cest lucru.

Exista analize, clar ca in luna aprilie cel mai probabil va fi la un moment un varf. Acest varf vedem cat persista si daca devine platou si vedem cat de repede incepe sa scada. Inca nu vreau sa ma pronunt pentru ca depinde de foarte multe aspecte. Inca nu fac estimari. Cetatenii romani sa faca tot posibilul sa anuleze sau sa nu mai plece afara inainte de Paste, iar cei care voiau sa vina, sa ramana acolo.

Probabil varful ar putea fi sfarsit de aprile, inceput de mai. Si aceste modelari pot fi cu marja de eoare. Pot fi si erori sau lucruri care sa se schimbe si sa duca la recalcularea situatie", a declarat Raed Arafat la Mediafax.