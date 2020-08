Raed Arafat: Aș vrea să-i vad pe cei care urlă că libertatea e mai presus decât viața dacă o pot spune și familiilor victimelor Covid

"Libertatea e mai presus decat viata" este un crez care nu poate fi spus decat in nume propriu, pentru ca exista limite pentru orice drept atunci cand exista un impact asupra comunitatii, a declarat Raed Arafat, la un post TV.

"Singura problema majora a acestei pandemii este impactul pe care il are asupra sistemului sanitar, presiunea pe care o crestere mare de cazuri pe termen scurt o poate pune pe sectiile de terapie intensiva, cand se poate ajunge in situatia in care medicii vor fi nevoiti sa aleaga intre pacientii pe care ii salveaza. Asta ne sperie cel mai mult. Aici intervine triajul. Suna cinic, dar asta este medicina de dezastru, cand nu sunt resurse", a punctat secretarul de stat in MAI.

"Iar domnul care urla in piata ca libertatea este mai importanta decat viata nu cred ca o poate spune si in fata familiilor care vor suferi pierderea celor dragi sau a medicilor care vor fi nevoiti sa ia asemenea decizii", a mai spus acesta.