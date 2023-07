"A fost bine ca incendiul a fost in afara spitalului de asta nu au existat victime. O particularitate a acestei situatii a fostlegata de faptul ca pacientii erau copii, unul dintre ei cu dizabilitati. Este o bucurie ca nu au existat victime.

E dificila o astfel de evacuare, e un numar mare de pacienti. Pe langa evacuare - nimeni nu stia cum va evolua inmcendiul, discutam de un numar mare de pacienti care trebuie sa fie relocati in alte spitale.

Cred ca am avut noroc aseara din toate circumstantele. Discutam de o perioada extrem de provocatoare, cu temperaturi ridicate, in care instalatiile sunt suprasolicitate de aceea acestea trebuie avuta foarte mare prudenta cu efectuarea evaluarile periodice ale instalatiilor electrice si ale acestor grupuri de instalatii astfel incat sa nu mai avem astfel de incidente.

Se poate intampla ca si o instalatie noua sa nu functioneze in parametrii normali. Pot sa existe diferite defectiuni care pot sa apara si care nu pot fi de niciun fel anticipate. Infrastructura din Romania a avut si in trecut aceasta problema a faptului ca este extrem de veche, subdimensionatacu necesitatile actuale si de aici au existat o serie de incidente si incendii in trecut. Verificarile periodice sunt extrem de utile pentru ca ele pot sa impiedice anumite defectiuni sau anumite functionalitati defectuoase", a afirmat Radu Tincu la Realitatea PLUS.

