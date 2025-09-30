Rabla 2025: Voucherele pentru autoturisme pe carburanți și hibrid s-au epuizat în doar 13 minute

Programul Rabla 2025 a debutat marți dimineață cu un interes uriaș, dovedit de faptul că voucherele pentru achiziția de mașini non-electrice s-au epuizat într-un timp record: doar 13 minute de la deschiderea sesiunii de înscriere. Asta înseamnă că s-au depus în sistem aproximativ 9 solicitări pe secundă.

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că toate vouchere disponibile pentru persoane fizice au fost rezervate în intervalul 10:00–10:13. 

Potrivit instituției, aplicația informatică a funcționat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut și 20 de secunde.

În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice și au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este următoarea:
-  18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
- 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice;
- 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
- 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Interes crescut și pentru Rabla Plus, destinat autoturismelor electrice 

Până la acest moment s-au înscris peste 2.000 de persoane fizice pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Sesiunea încă se derulează, aceasta fiind deschisă până pe 25.11.2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.