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Lifestyle· 2 min citire
Pulpe de pui în sos de bere. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru o masă în familie
FOTO: Realitatea.NET
Sunt zile în care tot ce îți dorești este o masă gustoasă, fără prea multă bătaie de cap. Rețeta aceasta de pulpe de pui cu bere este genul de preparat care umple casa de arome și adună toată familia în jurul mesei. Carnea iese fragedă și suculentă, iar sosul format în timpul gătirii este atât de bun încât merge de minune cu o porție generoasă de piure, orez sau chiar pâine proaspătă.
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