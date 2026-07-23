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Lifestyle· 2 min citire

Pulpe de pui în sos de bere. Rețeta simplă și delicioasă, perfectă pentru o masă în familie

FOTO: Realitatea.NET

FOTO: Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 10:34

Sunt zile în care tot ce îți dorești este o masă gustoasă, fără prea multă bătaie de cap. Rețeta aceasta de pulpe de pui cu bere este genul de preparat care umple casa de arome și adună toată familia în jurul mesei. Carnea iese fragedă și suculentă, iar sosul format în timpul gătirii este atât de bun încât merge de minune cu o porție generoasă de piure, orez sau chiar pâine proaspătă.

INGREDIENTE

  • 12 buc. pulpe superioare de pui

  • 30 ml ulei de măsline

  • 1 lgț sare

  • 1 lgț piper măcinat

  • 1 lgț boia dulce

  • 1 lgț ghimbir măcinat

  • 1 lgț condimente pentru pui

  • 330 ml bere blondă (am avut eu, dar merge și brună)

  • 1 ceapă albă

  • 1 morcov mare

  • pătrunjel verde tocat

  • garnitură preferată

MOD DE PREPARARE:

Se spală pulpele de pui și se curăță. Se lasă să se scurgă bine de apă. Se pun într-un bol încăpător.

Într-un bol se pune uleiul, sarea, piperul, boiaua, ghimbirul și condimentele pentru pui. Se amestecă bine totul, apoi se adaugă 100 ml bere. Se toarnă apoi peste pulpe. Se amestecă bine, astfel încât pulpele să fie bine acoperite cu această marinadă. Se lasă deoparte o jumătate de oră.

Se curăță ceapa și se taie julienne. Se pune într-o tigaie puțin ulei și se adaugă ceapa. Se lasă să se călească ușor. Se trage deoparte ceapa și se pun bucățile de carne în tigaie. Se lasă să se albească, apoi se întorc pe partea cealaltă.

Se curăță și se spală morcovul, apoi se taie rondele. Se așază peste carne și se toarnă restul de bere. Se lasă 20 de minute să fiarbă la foc mic, apoi se întorc bucățile de carne pe partea cealaltă și se lasă tot 20 de minute. Se verifică dacă este făcută carnea. Se stinge focul și se presară deasupra pătrunjel verde tocat, potrivit sursei.

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