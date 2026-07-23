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Sărbătoarea zilei, 23 iulie. Biserica pomenește mutarea moaștelor Sfântului Mucenic Foca la Constantinopol
sarbatoare 23 iulie, Sfântul Foca, imagine AI
Credincioșii ortodocși îl pomenesc pe 23 iulie pe Sfântul Mucenic Foca, prin sărbătoarea mutării moaștelor sale din Sinope la Constantinopol, eveniment petrecut în anul 403. Sfântul este cunoscut pentru credința sa neclintită și pentru jertfa sa în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.
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