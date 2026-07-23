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Sărbătoarea zilei, 23 iulie. Biserica pomenește mutarea moaștelor Sfântului Mucenic Foca la Constantinopol

sarbatoare 23 iulie, Sfântul Foca, imagine AI

sarbatoare 23 iulie, Sfântul Foca, imagine AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 07:14

Credincioșii ortodocși îl pomenesc pe 23 iulie pe Sfântul Mucenic Foca, prin sărbătoarea mutării moaștelor sale din Sinope la Constantinopol, eveniment petrecut în anul 403. Sfântul este cunoscut pentru credința sa neclintită și pentru jertfa sa în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor.

Biserica Ortodoxă îl pomenește pe 23 iulie pe Sfântul Mucenic Foca, cu prilejul mutării moaștelor sale din Sinope, unde a fost episcop, la Constantinopol, în anul 403.

Sfântul Mucenic Foca a trăit în cetatea Sinope, în vremea împăratului Traian. După ce dregătorul cetății a aflat că mărturisește credința în Hristos, a trimis ostași pentru a-l aresta și a-l ucide.

Potrivit tradiției, Sfântul Foca i-a întâmpinat chiar el pe soldați, fără ca aceștia să știe cine este. I-a primit în casa sa, i-a ospătat și i-a întrebat de ce îl caută pe Foca. Când a aflat că au primit poruncă să-l omoare pentru că este creștin, le-a cerut să rămână peste noapte, promițând că dimineața îl va aduce înaintea lor.

În acea noapte, sfântul s-a rugat neîncetat, și-a împărțit hainele și hrana săracilor și și-a pregătit propriul mormânt. La ivirea zorilor, când ostașii l-au întrebat unde îl pot găsi pe Foca, acesta le-a răspuns simplu: „Eu sunt”.

Deși impresionați de curajul și credința sa, soldații au fost nevoiți să ducă la îndeplinire porunca primită, iar Sfântul Foca a primit cununa muceniciei.

Sfântul Mucenic Foca este cinstit anual și la 22 septembrie, ziua dedicată pomenirii sale în calendarul ortodox.

Alți sfinți pomeniți pe 23 iulie:

  • Sfinții Mucenici Trofim și Teofil;

  • Sfinții Mucenici Apolinarie și Vitalie, episcopii Ravenei;

  • Sfântul Mucenic Apolonie, episcopul Romei;

  • Sfinții mucenici care au pătimit în Bulgaria în timpul împăratului Nichifor;

  • Sfânta Cuvioasă Ana din Lefcadia.

Calendar ortodox, 24 iulie

În ziua de 24 iulie, Biserica Ortodoxă o pomenește pe Sfânta Mare Muceniță Hristina.

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