Un banner de mari dimensiuni a fost desfășurat sâmbătă cu ajutorul unor bărci în portul din Istanbul. Acesta a transmis un mesaj prin care s-a solicitat deschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah din Gaza, potrivit Sky News.

Pe mal s-au adunat mai mulți protestatari care au fluturat steaguri palestiniene, scrie mediafax.ro.

Accesul în Gaza prin intermediul punctului de trecere Rafah a fost închis. La punctul care se află sub control militar israelian, s-au format cu cozi lungi de camioane pline cu ajutoare. Acestea așteaptă să intre în Gaza pentru a distribui alimente și alte provizii palestinienilor.