A-Anti-Anticapitalista!”, au scandat protestatarii.

De asemenea, aceștia au scris pe un banner „NU RĂZBOAIELOR! O ALTFEL DE LUME ESTE POSIBILĂ!”

Vă reamintim că pe 28 februarie Statele Unite și Israelul au lansat o amplă campanie de bombardamente aeriene împotriva Iranului, cu scopul de a-i distruge capacitățile militare ofensive și de a destabiliza regimul de la Teheran. Ca reacție, Iranul a declanșat atacuri masive cu drone asupra unor state din Golful Persic, inclusiv Arabia Saudită.

Ulterior, SUA au solicitat dislocarea unor tehnici militare pe teritoriul României, iar cererea a fost analizată și aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, iar Parlamentul și-a dat acordul pentru această desfășurare temporară.

Mandatul aprobat are o durată de 90 de zile. După expirarea acestei perioade, dacă administrația de la Washington va decide că este necesară prelungirea misiunii, autoritățile române vor convoca din nou CSAT pentru a analiza situația și pentru a decide asupra unei eventuale continuări a prezenței militare suplimentare.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu și cea de la Câmpia Turzii au fost folosite de-a lungul timpului pentru numeroase misiuni ale NATO și ale armatei americane.

Infrastructura acestor baze permite operarea unor aeronave grele, inclusiv avioane de transport strategic sau avioane cisternă, iar poziționarea lor în apropierea Mării Negre le transformă într-un punct logistic extrem de important pentru operațiunile din regiune.