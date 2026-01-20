Proprietarii care închiriază „la negru”, în vizorul ANAF. Pedepsele sunt uriașe și se aplică pe loc: cât trebuie să achite românii la stat în 2026

Sursă: Realitatea NET

Noile reguli privind taxarea veniturilor din chirii au creat confuzie în rândul proprietarilor, însă autoritățile avertizează că închirierea „la negru” atrage sancțiuni severe. Legea promulgată recent prevede că impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, iar ANAF poate identifica veniturile nedeclarate și poate impune impozitul datorat, la care se adaugă penalități și dobânzi.

Proprietarii sunt obligați să declare contractele și sumele încasate din chirii. Venitul brut reprezintă totalul sumelor primite într-un an, iar venitul net se calculează prin scăderea cheltuielilor forfetare de 30%. Impozitul anual datorat este de 10% din venitul net. Pentru nedeclararea contractului la termen, se aplică o penalitate de 0,08% pe zi, până la achitarea integrală a obligațiilor fiscale.

Ce pățesc proprietarii care își închiriază locuințele fără să declare

Legea se aplică și celor care închiriază pe termen scurt camere din locuințe personale, între una și șapte camere. Și în acest caz, venitul net se stabilește prin deducerea cotei forfetare de 30%, iar impozitul este de 10%. Contribuabilii trebuie să completeze doar secțiunea privind veniturile în Registrul de evidență fiscală, fără obligații contabile suplimentare.

Proprietarii care își închiriază apartamentele trebuie să anunțe Asociația de Proprietari în maximum 10 zile de la semnarea contractului, comunicând identitatea noilor locatari. Nerespectarea acestei obligații atrage amenzi. Contractele trebuie înregistrate la ANAF în termen de 30 de zile, fie online, fie la ghișeu, împreună cu declarația privind veniturile din chirii.

Amenzi usturătoare pentru românii care nu își declară veniturile

În lipsa unui contract scris și a declarării veniturilor, închirierea este considerată ilegală, iar proprietarul riscă penalități și recalcularea sumelor datorate. Din 2026, regulile au devenit și mai stricte, iar autoritățile anunță controale intensificate pentru identificarea veniturilor ascunse.