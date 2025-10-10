Profesor de 72 de ani, bătut în timpul orei de un elev, la Târgoviște. Dascălul a ajuns la spital

Incident șocant într-o școală din Târgoviște. Un profesor în vârstă de 72 de ani a fost lovit de un elev, chiar în timpul orei. În urma conflictului, cadrul didactic a ajuns la spital, iar adolescentul a fost reținut de poliție.

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Târgoviște, tânărul ar fi pătruns într-o sală de clasă a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, în care se desfășura o oră de curs, și l-a lovit pe un cadru didactic în vârstă de 72 de ani, pe fondul unui conflict spontan.

Profesorul a fost transportat ulterior la spital pentru a primi îngrijiri medicale, potrivit presei locale.

În urma cercetărilor, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a declanșat o anchetă internă și monitorizează îndeaproape situația.

 