Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Târgoviște, tânărul ar fi pătruns într-o sală de clasă a Liceului Tehnologic de Transporturi Auto, în care se desfășura o oră de curs, și l-a lovit pe un cadru didactic în vârstă de 72 de ani, pe fondul unui conflict spontan.

Profesorul a fost transportat ulterior la spital pentru a primi îngrijiri medicale, potrivit presei locale.

În urma cercetărilor, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior prezentat magistraților, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a declanșat o anchetă internă și monitorizează îndeaproape situația.