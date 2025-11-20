La Tribunalul din Udine, Italia, a avut loc primul termen în procesul de omor din culpă deschis după tragedia de pe râul Natisone, incident care a curmat viețile Patriziei Cormos, Biancăi Doros și lui Cristian Molnar. Ședința de judecată a durat aproximativ 15 minute și marchează începutul procedurii judiciare la un an și jumătate de la incident.

În sala de judecată au fost prezente rudele celor trei victime, însă a lipsit asistentul pus sub acuzare. Procurorul, avocații apărării și cei ai părților civile au cerut unificarea celor două proceduri paralele: una împotriva unui operator de la urgențe și cealaltă împotriva a trei pompieri din centrul de comandă care au coordonat intervenția. Decizia aparține președintelui secției penale și este așteptată pe 2 decembrie, dată la care va începe și procesul împotriva pompierilor.

Durerea familiilor, exprimată în sala de judecată

Familiile celor trei tineri s-au constituit parte civilă și au cerut dreptate. Ana Molnar, mama lui Cristian, a declarat cu lacrimi în ochi pentru emisiunea Unomattina: „Nu și-au făcut datoria și anume să îl salveze”. Fratele lui Cristian, Petru Radu Molnar, a acuzat salvatorii că au acționat cu întârziere: „În 10 minute acel elicopter ar fi trebuit deja să fie acolo”.

Și Maria Mih, mama Patriziei Cormos, și-a exprimat durerea în fața reporterilor: „Trebuie să lupt pentru familia mea, pentru fiica mea care nu mai este, ca să aflu adevărul, să văd ce nu a mers, ce nu a fost făcut, iar dacă cineva a greșit, trebuie să răspundă”.

Tragedia din iunie 2024

Incidentul s-a produs în iunie 2024, când cei trei tineri români au fost surprinși de apele râului Natisone, în regiunea Friuli-Veneția Giulia, în timp ce se aflau pe o insuliță. Aceștia au sunat la urgențe, iar pompierii au încercat să intervină, însă fără succes. După apeluri repetate, autoritățile au decis trimiterea unui elicopter, dar acesta a ajuns la doar trei minute după ce tinerii fuseseră deja luați de ape.

Ce urmează

Procesul de la Udine va continua cu analiza responsabilităților operatorului de la urgențe și ale pompierilor care au coordonat intervenția. Familiile victimelor cer ca vinovații să fie trași la răspundere, considerând că neglijența și întârzierea intervenției au dus la pierderea vieților celor trei tineri.

