Problemele din carantină descoperite de tânărul care a aflat din presă că are coronavirus

”Ultimele 4 zile au fost intense. Am obosit. Am incercat dupa cum ziceam sa raspund tuturor celor care mi-au scris ingrijorati fiind. Din pacate, cand autoritatile nu raspund, oamenii intreaba alti oameni. Desi, in continuare cel mai bine e sa insistati pe canelele oficiale.

Eu sunt usor mai bine in fiecare zi. Sunt bine ingrijit. Pentru ca ma intreba cineva: n-am simtit pana acum ca imi este viata pusa in primejdie si n-am fost la terapie intensiva. Sper sa fie macar ca si pana acum: cate un pic mai bine in fiecare zi. Toate testele cunoscutilor mei sunt negative pana acum. Din pacate, mai avem insa multe zile (pana pe 24 martie pentru ultimul contact) pana cand pericolul va fi trecut pentru ei.

Ma rog ca toti cei cu care am intrat in contact sa fie bine. Initial m-am ocupat sa-i organizez si pe ei si sa le explic ce au de facut. Apoi, cei din jurul meu si cu mine am muncit mult in aceste zile in locul autoritatilor in ceea ce priveste organizarea noastra pentru carantina. Am luat informatii din franturi de raspunsuri si am facut proceduri, am analizat, am luat decizii, am insitat sa primim raspuns acolo unde nu stiam.

Dar cand realizezi ca problema e serioasa faci tot ce poti ca sa te asiguri ca va fi bine. Am descoperit niste probleme la care inca nu avem solutie: cine duce gunoiul celor care sunt in carantina? Cum pleaca din spital cineva care trebuie sa ajunga acasa si sa stea in carantina? Cine o duce pe mama bolnava a unei colege la medic? etc. Slava Domnului ca mai avem si o multime de alti oameni in jur cu care n-am avut contact si care ne-au putut ajuta. Multumim

Pentru ca de-a lungul vietii m-am inconjurat de oameni ok, toti au fost super receptivi, sunt izolati, o parte au reusit sa-si faca testele, ne ridicam moralul unui altuia etc. Sunt oameni cu care am interactionat doar o data, sunt si parinti si prieteni de-o viata, dar cumva parca simtim ca suntem impreuna in asta. Nimeni n-a vrut sa-si asume responsabilitatea imbolnavirii altor oameni asa ca fiecare dintre noi face tot ce poate sa evite asta.

Uneori pare in zadar ce facem noi. Aud acum pe holul spitalului o asistenta care ii explica unei doamne: "Nu v-am spus doamna ca nu aveti voie sa iesiti pe hol. Sunteti in carantina. Ne sunati daca aveti nevoie de orice." De ce o mai fi iesit pe hol daca cineva i-a zis sa nu iasa?! Ignoranta si lipsa de educatia ma sperie si ma fac sa cred ca in curand cu totii vom cunoaste pe cineva bolnav de coronavirus. Posibil chiar mai rau. Panica nu ajuta in momentul asta, dar va fi mai rau daca oamenii nu inteleg si nu respecta izolarea si carantina. Nu e nevoie de panica, doar de precautie: evita cat se poate de mult aglomeratiile, daca ai avut contact cu cineva suspecta stai in casa 14 zile. Suna la numerele de telefon puse la dispozitie pana iti raspunde cineva. Da, e singura varianta. Daca suni de 200 de ori iti va raspunde cineva.

Am inceput sa interactionez si cu oameni cu capacitati si calitati extraordinare. Au inceput sa simta ca se poate face mai mult si sper sa gaseasca pe cineva cu care sa poata comunica. Sper ca dupa aproape 5 ani de la Colectiv cei care vor sa ajute sa nu primeasca raspunsul: "Nu avem nevoie de nimic." Pentru ca de la firul ierbii se vede ca e nevoie. Iar eu am un sentiment ca fiind printre primii am avut norocul sa am parte de o ingrijire mai buna, intr-un spital mai bun.

Ma gandeam doar cat de mult difera un sistem de call center de la o multinationala fata de felul in care spre exemplu functioneaza centrala telefonica de la DSP. Din punctul meu de vedere, in acest moment, ar face o diferenta fantastica daca oamenii ar putea sa vorbeasca mai usor cu cineva din partea autoritatilor. Si tot o diferenta fantastica ar face-o o baza de date comuna cu informatii despre cei in carantina sau izolare. In timp ce era in spital internata in carantina pe sotia mea au sunat-o din fata blocului sa-i spuna ca in 5 minute cineva urca sa-i faca testul de coronavirus. Si am auzit zeci de cazuri de genul.

Aveti grija de voi si de ai vostri.

Disclaimer: sunt opiniile mele, povestea mea si a apropiatilor mei in lupta cu coronavirusul. Nu stiu daca reflecta parerea majoritatii sau majoritatea intampina aceleasi probleme”, a scris Bogdan Aron pe Facebook.