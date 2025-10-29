Potrivit unui comunicat transmis miercuri, specialiștii DRDP Cluj au demarat procedurile pentru realizarea unei expertize tehnice și a unui studiu geotehnic detaliat, în condițiile în care fenomenul de instabilitate se agravează progresiv.

„În zona kilometrului 66 al Autostrăzii A10 Sebeș–Turda s-a constatat o cedare a terasamentului. Pentru menținerea siguranței rutiere, echipele Secției Producție intervin prin lucrări de întreținere curentă”, a anunțat instituția.

Expertiză tehnică pentru identificarea cauzelor

Reprezentanții DRDP Cluj au precizat că obiectivul principal al expertizei este identificarea cauzelor care au dus la apariția problemelor, analizarea eventualelor modificări geodinamice din zonă și stabilirea unei soluții de consolidare durabile.

Contractul pentru realizarea studiului tehnic a fost deja semnat, iar specialiștii au început activitățile de teren.

„Scopul este obținerea unei soluții care să asigure calitatea și siguranța corespunzătoare normelor legale”, au explicat oficialii.

Lucrări temporare pentru menținerea traficului

Până la finalizarea investigațiilor, drumarii efectuează lucrări temporare de întreținere și aducere la cotă a carosabilului, astfel încât traficul să poată fi desfășurat în condiții sigure.

Autoritățile le recomandă șoferilor care tranzitează zona să circule cu atenție sporită și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Probleme repetate pe A10 Sebeș–Turda

Autostrada A10, inaugurată etapizat între 2018 și 2021, a mai întâmpinat probleme de infrastructură în trecut. În vara acestui an, DRDP Cluj anunța închiderea temporară a bretelei 2 din nodul rutier Sebeș, din cauza unor lucrări la un pasaj peste A1, executate de constructorul italian Impresa Pizzarotti.

De asemenea, în anii trecuți, o altă porțiune a autostrăzii a fost afectată de alunecări de teren în zona Alba Iulia Nord, ceea ce a dus la restricții și reparații costisitoare.

Autoritățile speră ca expertiza tehnică aflată acum în derulare să ofere o soluție definitivă pentru stabilizarea terenului, astfel încât astfel de incidente să nu se mai repete pe una dintre cele mai importante rute rutiere din Transilvania.