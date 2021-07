„Nisipul va fi din ce în ce mai fin, e adevărat, acum sunt scoici. Domnule, da` s-au inventat papucii, s-au inventat șlapii. Nu putem fi așa cârcotași! Eu îmi aduc aminte de când eram copil. Plaja era la fel de lată ca acum. Și eram și noi cetățeni ai patriei și ne doream și noi să bem un suc și ne duceam un sfert de oră până la plajă și înapoi”, a spus Vergil Chițac, la un post TV.

Întrebat dacă nu se teme că va stârni un val de critici cu o asemenea recomandare pentru turiști, Vergil Chițac a spus: „Eu am fost acolo și așa am fost: am folosit papucii și șlapii și nu m-a deranjat foarte mult lucrul acesta. Adică, eu ce vreau să spun: știu că suntem în perioada asta postpandemică, știu că toți, cu toții, mai mult sau mai puțin, avem anxietăți, știu că ne-a fost greu, dar totuși, cum putem fi atât de cârcotași?”.

Plaja din nordul stațiunii Mamaia s-a lărgit pe o porțiune de 7 km. Nisipul descărcat a fost adus de pe fundul mării. Aceasta este prima zonă din cele 11, care fac parte din proiectul cu finanțare europeană „Reducerea Eroziunii Costiere”, în valoare de 840 de milioane de euro, dintre care 15% sunt plătiți de România.

Specialiştii de la Apele Române spun că în doi ani nisipul va fi mai fin, iar apa nu va mai fi atât de adâncă, fenomen care se va produce natural. Până atunci, însă, şi turiştii şi autorităţile trebuie să se acomodeze cu noul profil al plajei din Mamaia.