Primarul Sucevei: "Nu e nimic rău să aibă afaceri familia mea"

Ion Lungu a răspuns întrebărilor venite din partea jurnaliștilor Laurențiu Botin, Marinela Mititelu și Anca Alexandrescu în cadrul emisiunii "100% tu decizi". El a vorbit despre afacerile familiei sale dar și despre felul în care a administrat criza din orașul său.

"Nu e nimic rau sa aiba afaceri familia mea. Din pacate familia mea are afaceri in domeniul Horeca si o ducem foarte rau. Daca demonstrati ca au avut vreun contract in domeniul public, eu imi dau demisia. Eu vreau sa spun ca sunt om serios, nu sunt un gainar, am o familie pe care o respect, iar aceste firme nu au contact cu domeniul public, nu au avut contracte cu statul. Astazi sunt la limita supravietuirii afacerile din domeniul Horeca. Eu le multumesc cetatenilor ca m-au ales de 4 ori primar. Sunt afaceri normale, nu sunt tunuri", a declarat Ion Lungu.

Despre criza cauzată de coronavirus, primarul a ținut să precizeze că prestația sa a fost una impecabilă în orașul cu cel mai mare focar din România:

"In perioada de coronavirus la Suceava, singura persoana care si-a facut datoria a fost primarul. Am fost exemplar. Am adus aparaturi. A fost un focar la spital care s-a extins in oras, fara nicio vina. Sunt primarul Municipiului Suceava. Nu este o explozie de cazuri, a fost un focar la spital. Ma frapeaza cifrele, dar eu ca primar mi-am facut datoria cu prisosinta. In municipiul Suceava s-a extins focarul din spital", a declarat Ion Lungu.