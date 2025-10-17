Primarul sectorul 4, Daniel Băluță, mesaj de compasiune și sprijin pentru victimelor exploziei din Rahova

Zeci de oameni au rămas pe drumuri (foto; Inquam Photos/Inquam Photos / Tudor Pana)
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis un mesaj de solidaritate față de victimele exploziei devastatoare produse în această dimineață în cartierul Rahova. Edilul a subliniat că autoritățile locale sunt în contact permanent cu primăria sectorului vecin și cu Primăria Generală, pentru a oferi sprijinul necesar în gestionarea situației de criză.

„Suntem cu toții alături de familiile greu încercate de deflagrația produsă în această dimineață, în cartierul Rahova, la vecinii noștri din Sectorul 5. Comunicăm în permanență cu colegii de la Sectorul 5, precum și cu cei de la Primăria Capitalei și vom acorda tot sprijinul uman, logistic și material de care va fi nevoie”, a declarat Băluță.

Potrivit acestuia, echipele de la Poliția Locală Sector 4 și Direcția de Asistență Socială sunt pregătite să intervină pentru a sprijini familiile afectate.