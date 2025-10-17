„Suntem cu toții alături de familiile greu încercate de deflagrația produsă în această dimineață, în cartierul Rahova, la vecinii noștri din Sectorul 5. Comunicăm în permanență cu colegii de la Sectorul 5, precum și cu cei de la Primăria Capitalei și vom acorda tot sprijinul uman, logistic și material de care va fi nevoie”, a declarat Băluță.

Potrivit acestuia, echipele de la Poliția Locală Sector 4 și Direcția de Asistență Socială sunt pregătite să intervină pentru a sprijini familiile afectate.