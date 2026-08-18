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Social· 2 min citire
Prețurile au crescut din nou la pompă, la doar două zile de când Bolojan a micșorat acciza
Publicat18 aug. 2026, 11:36
SursăRealitatea PLUS
Prețurile au crescut din nou la pompă. Praf în ochi pentru șoferii care așteaptă în continuare o adevărată micșorare de preț. Deși acciza la motorină a fost redusă, în multe benzinării litrul se vinde în continuare cu aproximativ 10,35 lei.
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