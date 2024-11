„Începând de luni, de fiecare dată când aveți emisiuni la ore de vârf și în special cea de la ora 21, dispăreți total din recepție. Părinții și socrii mei, la sfaturile noastre, vor să ințeleagă de ce toți îl votăm pe domnul Călin Georgescu, dar se plâng că nu pot vedea nimic.”



Este unul dintre mesajele primite pe adresa de mail a Realitatea PLUS în ultimele zile. Telespectatorii ne-au transmis că, la orele de vârf, nu pot urmări emisia.



„În localitatea Potlogi, Dâmbovița, nu funcționează cablul și nici internetul fix de la ora 16 până acum. Nu vă putem urmări nicăieri! Nu vrem să rămânem tăcuți! Nu vă opriți din a spune adevărul, iar noi vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru profesionalismul vostru, pentru că respectați românii și vă asigurați că știm adevărul!”



„Când a început domnul Cocoș să le spună „pe bune”, după doar câteva minute ni s-a blocat transmisia. La reluare am primit de 4 ori mesajul că trebuie să refac conexiunea, demonstrând că nu sunt robot! Altă găselniță!”



Echipa Realitatea PLUS vă asigură de toată dedicarea noastră și de faptul că vom merge până la capăt în aflarea adevărului pentru informarea corectă a publicului. Nu ne lăsăm intimidați de atacurile sistemului disperat să păstreze puterea!