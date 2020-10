Președintele american a părăsit spitalul ca să-și salute fanii

Donald Trump a vrut să le arate susținătorilor săi că se simte mult mai bine. Președintele american a fost tratat și cu dexametazonă, un antiinflamator folosit la tratarea artritei dar și a pneumoniei sau altor afecțiuni respiratorii. Anunțul vine de la medicul Casei Albe, Sean Conley. Care a notat că starea lui Donald Trump se ameliorează, dar ca în orice boală, sunt și suișuri și coborâșuri.

Și Donald Trump a precizat că starea sa de sănătate e bună, într-un un mesaj video transmis din spital. Trump s-a înfuriat după ce șeful cancelariei prezidențiale, Mark Meadows a recunoscut, fără să vrea într-un interviu, că președintele a trecut într-adevăr prin simptome serioase de COVID-19. Asta, deși mai multe comunicate venite de la Casa Albă spuneau că liderul american are o stare bună. Cu toate că nu poate fi considerat vindecat, Donald Trump ar putea fi externat, urmând să-și continue tratamentul la Casa Albă.

