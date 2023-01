De acum încolo, vestita replică „Nu au pâine? Să mănânce cozonac!” va fi privită cu mai puţin amuzament sau dispreţ şi cu mai multă... admiraţie. Aceasta pentru că, fără să o ştie, sau măcar să îi pese, vestita regină a Franţei, Marie Antoinette, ucisă prin ghilotină în timpul Revoluţiei Franceze, ţinea cea mai bună dietă posibilă!

Marie Antoinette se delecta cu mese îmbelşugate, pline de tentaţii decadente, și, cu toate acestea, avea o siluetă ca trasă prin inel!

Autoarea americană a analizat, pe baza documentelor istorice, stilul de viață al reginei Franței și a ajuns la concluzia că dieta ei conținea numai alimente interzise de nutriționiștii zilelor noastre. La micul dejun, regina înlocuia cerealele moderne fade cu produse proaspete de patiserie, cafea sau ciocolată caldă, dar prânzul este masa care ne reţine toată atenţia: pate, stridii, homar (doar ca aperitiv), urmate de scoici, raţă, somon, foie gras sau friptură de iepure, ca fel principal, şi un desert fabulos drept răsplată că ai reuşit să îngurgitezi un asemenea ospăţ. Mai mult, pe tot parcursul zilei, subţirica regină se răsfăţa cu gustări alcătuite din petits fours (prăjiturele mici, cu marţipan şi ciocolată), fructe confiate sau napolitane, brânzeturi şi fructe, scrie autoarea, citată de divahair.ro.

Şi era departe de a fi obeză. De fapt, croitoreasa reginei, Madame Eloffe, mărturisea cu mândrie (cuvinte redate de Caroline Weber în „Queen of Fashion: What Marie Antoinette Wore to the Revolution”) că stăpâna sa aristocrată avea o talie de numai 58 de cm şi că nici măcar nu era nevoită să poarte corset, precum contemporanele sale, ca să încapă în rochiile opulente ale epocii.

Mai mult, Marie Antoinette nu era deloc o practicantă activă a sportului. Nu ne referim la abonamente exclusiviste la sală, dar regina îşi petrecea cea mai mare parte a timpului lăsându-se admirată, iar singura formă de mişcare a epocii era călăritul sau nopţile de pasiune cu amanţii.

Și totuși, care era secretul dietei celebrei regine?

Cina uşoară, ne deconspiră în cele din urmă specialiştii. Nu ştim dacă regina dispunea de un nutriţionist talentat sau de o intuiţie formidabilă, cert este că o asemenea fire gurmandă, amatoare de delicatese, încheia ziua cu o supă uşoară, de pui sau de legume.

Acest stil de viaţă a fost imitat întocmai de franţuzoaicele contemporane! Secretul siluetei lor s-a transformat într-o dilemă universală: cum poate cineva să se răsfeţe cu feluri de mâncare scăldate în unt, stropite cu vin roşu din plin, cu croasanți care îţi lasă gura apă, macarons multicolore şi brânză savurată cu orice, fără a-şi compromite nu doar silueta, dar nici măcar sănătatea? Răspunsul se pare că este: Cina trebuie să fie cât se poate de lejeră.

Într-adevăr, dieta Mariei Antoaneta are la bază un raţionament de necontestat: dacă toată ziua servești feluri de mâncare care mai de care mai apetisante, la ora cinei organismul e deja sătul şi dornic de ceva uşor.

Această cură atât de apetisantă are însă şi câteva interdicţii: fereşte-te de semipreparate, de fast-food şi de prăjelile în mult ulei, de zahăr şi alcool în exces. Pentru francezi, inventatorii joie de vivre, mâncarea este un răsfăţ pentru trup, nu un ucigaş care nici măcar nu are meritul de a avea un gust delicios.

De asemenea, evită să serveşti chiar şi cinele uşoare după ora 8 şi nu mânca pe fugă: răsfaţă-te precum Marie Antoinette, în cea mai frumoasă ţinută, pantofi eclectici şi companie de cinci stele, şi vei vedea cum kilogramele se topesc ca prin minune, mai scrie sursa citată.