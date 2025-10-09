Incidentul s-a soldat cu rănirea acestuia, fiind ulterior transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ce au transmis polițiștii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, joi, o femeie a sunat la 112 pentru a anunța că o persoană necunoscută a spart ușa unui imobil și a generat un scandal. La fața locului, polițiștii au stabilit că persoana în cauză este chiar un angajat al IPJ Teleorman, care, deși se afla în afara orelor de serviciu, a pătruns fără drept în curtea unei locuințe și a distrus ușa de la intrare.

În timpul incidentului, tânărul s-a rănit la nivelul membrelor, fiind transportat la spital pentru evaluare medicală. Testarea cu aparatul DrugTest a indicat rezultat negativ, polițistul nefiind sub influența substanțelor interzise.

Conducerea IPJ Teleorman a dispus o anchetă internă, derulată de Biroul Control Intern, pentru a clarifica împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

„Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și valorilor instituției. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru violare de domiciliu și distrugere, cercetările fiind continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria”, au transmis reprezentanții IPJ