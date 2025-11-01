Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS Dr. Dan Georgescu, chirurg oculoplastician , în premieră la Realitatea PLUS:

,,Dacă nu înțelegi lucrul ăsta și nu-ți place să lucrezi cu pacienții, să-ți iubești pacienții și nu-ți iubești meseria pe care o faci, mai bine n-o faci. Pentru că e o meserie foarte dificilă, sigur, stresantă câteodată, frustrantă, dar e foarte important să-ți placă și să colaborezi cu ceilalți medici, cu pacienții, să fii mereu disponibil pentru pacienți. Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net.

www.youtube.com