Cel mai afectat este Cezar Stuparu, șef serviciu în cadrul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice București.

În prezent este imobilizat la pat, cu piciorul în gips, acuzând și acum dureri inter-costale, ce sunt atenuate doar de tratamentul cu analgezice.

”Cu ocazia începerii lucrărilor, au fost identificate diverse lucruri printre care o țeavă care nu figura pe planșă. Am mers acolo să văd despre ce e vorba. Am luat legătura cu colegii de la rețele, trebuia să știm ce e cu acea țeavă, sa o decopertăm, să o punem în siguranță. Ulterior, au început să se agite lucrurile, a venit poliția locală. Pe timpul zilei mai fusese înca o tură. Lucrurile au început sa se precipite, au venit utilaje, 2-3 buldoexcavatoare, a apărut domnul primar general care a vrut sa îmi înmâneze dispoziția dată de PMB de desființare a șantierului. Încercam să discut, dar era o învalmășeală totală.

Nu am crezut că va da ordin să intre cu utilajele să dărâme șantierul, sunt uimit. Am mai văzut câteva imagini la știri, nu-mi vine să cred că s-a putut întâmpla asa ceva. Eu apar la un moment dat în fața buldoexcavatorului după ce mă lovise, dar din cauza adrenalinei nu simțeam nimic. La un moment dat, am auzit că se vrea sa spargă și în altă parte și am încercat să alerg în zona respectivă. Am mai mers câtiva pași si apoi nu mai țin minte. Mi-am revenit când a venit ambulanța. Mă dureau foarte tare coastele, nu puteam să respir. Îmi aduc vag aminte, am intrat la Urgențe. Partea neplacuta este ca soția si sora au aflat lucrurile astea de la televizor, nu am avut telefonul la mine să vorbesc cu ele. Înteleg ca procedura e, cand intri in spital, sa ti se ia lucrurile de valoare. Mi-au pus dumnealor perfuzii, nu puteam sa respir prea bine si la un moment dat am vazut că au intrat sora cu sotia înăuntru și am întrebat dacă fetița e acolo și mi-au zis că nu. Fetița nu știe ce s-a întâmplat, i s-a spus doar că tati a cazut”, povestește acesta.

Au trecut câteva zile de la nefericitul eveniment. Cezar Stuparu descrie starea în care se află acum: ”Acum stau acasă, la pat. Medicul, foarte amabil, mi-a spus că așa sunt coastele, iți taie un pic răsuflarea. Mai mult ca sigur a fost o fisură. Am primit niste analgezice, ma deplasez doar cu cârje, dar înca mă doare antebrațul. Cât aș vrea eu să merg într-un picior nu prea pot sa merg,sunt puțin mai supraponderal, mi s-a spus să evit să mă tot ridic… Sunt atât de uimit, curajul… nebuneala să faci așa ceva… nu suntem in Ucraina să ne omorâm unii pe altii… Eu mulțumesc că sunt ok, că m-am întors acasă la familie. Am lucrat 20 si ceva de ani, nu m-a interesat niciodată politica. Pentru mine e un simplu job, ma duc dimineața, mă întorc seara, am familie, acolo îmi pun toata priceperea în tot ceea ce lucrez ca să-mi îndeplinesc atribuțiile așa cum trebuie. Nu fac politică, nu mă interesează ce discuții sunt pe partea politică. Nu pot eu sa influentez in niciun fel… Eu fac foarte mult teren, dar aș renunța la făcut teren, se poate întâmpla orice și n-aș mai vrea să mai trec prin asta„.

George Cosor este cea de-a doua victimă a incidentului de la Piața Unirii. Este responsabil cu sistematizarea rutieră în sectorul 4. Acesta a fost vătămat mai ușor, având piciorul drept afectat.

„Eram acolo să acord suport dacă împrejmuirea ar fi cerut acel lucru. Un buldozer a intrat în șantier si din pacate doi oameni au fost răniți. Am fost rănit la picior. Nu știu cum a pornit toată nebunia asta, nu am provocat pe nimeni. Echipamente aveam și noi în șantier, puteam ieși și noi cu buldozere, dar nu am făcut asta. Le-am explicat că sunt în eroare. Colegul meu, Cristi Pâslă, a implorat să se oprească din ce urmau să facă. Am apucat să mă feresc de buldoexcavator pentru că altfel ar fi trecut mult mai grav peste piciorul meu. M-am ferit cât am putut ținând cont că dintr-o parte cădea o bucată de gard. M-am ferit de bucata de gard și, probabil, șoferul de pe buldozer a ferit și el o bucată de gard și a trecut peste piciorul meu. Am ajuns la Floreasca, n-a fost nimic grav, doar câteva contuzii.

Mi se pare socant sa recurgi la astfel de decizii, să intri cu buldozerul peste cineva. Se duc oamenii să demoleze clădiri și așteaptă evacuarea oamenilor, totul se întâmplă în siguranță. A fost atât de mare urgența să intre să dea jos niste garduri care nu făceau nimic? Putea să se termine mult mai rau, Doamne Ferește, puteam sa nu mai ajungem acasă.

Rolul nostru acolo nu era sa demolăm ceva, ci era să punem în siguranță pe toata lumea, ținând cont că sub acel planșeu se află Dâmbovița, sub Dâmbovița metroul cu care circulă mii de oameni. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă, Doamne Ferește, acel planșeu s-ar rupe. Niște oameni ar avea de suferit. Oricine ar da un astfel de ordin mi se pare unul exagerat, nu am făcut nimic rău, demaram un proiect de amploare spre binele tuturor. Nu cred că șoferul de pe buldozer a urmărit sa facă rău, a fost o întâmplare nefericită, a urmat un ordin, nu cred ca a avut intenția de a răni pe cineva”, a spus bărbatul.