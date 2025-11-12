„Depunem astăzi moțiunea simplă intitulată ‘Calea ferată a pierdut trenul’. Moțiunea este însoțită de 37 de semnături, peste cvorumul cerut pentru promovarea unei moțiuni”, a declarat Petrișor Peiu de la tribuna Senatului.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat public această inițiativă, criticând managementul în domeniul transporturilor feroviare.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a confirmat că dezbaterea și votul asupra moțiunii sunt programate pentru luni, 17 noiembrie, la ora 16:00.

„În condițiile respectării prevederilor regulamentare, dezbaterea și votul moțiunii vor avea loc luni, 17 noiembrie, ora 16:00”, a anunțat Abrudean.

Motivul principal al moțiunii este nemulțumirea legată de starea căii ferate și eficiența activităților ministerului în privința infrastructurii de transport, subliniind probleme grave în sector. Documentul poate conduce la demisia ministrului dacă va fi votat favorabil.