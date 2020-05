Petrecere la terase, în Herăstrău - Autoritățile au intervenit

Imagini socante, sambata seara, in parcul Herastrau. Aglomeratie extrem de mare in jurul teraselor din parc, zeci de oameni fara masti si care nu respectau distantarea sociala.

Mare aglomeratie a fost si in apropierea unui club de fite din zona parcului. Desi tinerii nu puteau intra in club decat pentru a-si cumpara bautura, ei stateau in numar foarte mare in fata localului de unde puteau sa asculte muzica.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, le-a transmis sâmbătă celor care "se adună în grupuri mari" şi ignoră măsurile de protecţie că acţiunile lor ar putea pune în pericol sănătatea publică, în condiţiile în care pandemia nu s-a încheiat.



"Fac acest lucru în numele tuturor celor care am îndurat şi respectat reguli timp de două luni, dorind oprirea şi diminuarea pandemiei, luptând pentru protejarea sănătăţii celor dragi. (...) Stimate doamne, stimaţi domni, virusul încă nu a fost învins! (...) Nu aruncaţi pe geam efortul dumneavoastră şi al tuturor cetăţenilor responsabili, riscând o explozie de cazuri sau, mai rău, carantinarea unor zone în care locuiesc oameni nevinovaţi, din cauza greşelilor din următoarele zile", a scris Vela pe Facebook.



Ministrul subliniază că dacă unii dintre cei care se strâng în astfel de grupuri sunt deja sau devin pozitivi în următoarea săptămână, în urma anchetei epidemiologice toţi cei care au intrat în contact cu ei vor rămâne izolaţi la domiciliu încă 14 zile, în loc să se bucure de măsurile de relaxare din această perioadă.



"Folosiţi-vă energia doar pentru a face lucruri frumoase şi a vă proteja sănătatea dumneavoastră, dar şi pe a celor din jur", se mai arată în mesaj.



Peste 100 de persoane au protestat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei, faţă de măsurile adoptate de Guvern pentru a gestiona pandemia de COVID-19, o acţiune similară având loc şi în urmă cu o zi.