În cazul uneia dintre acestea a fost necesar transportul la spital. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri.

Panică într-un bloc situat pe Șoseaua Sălaj

Pompierii au intervenit în Sectorul 5 al Capitalei. Este vorba despre un bloc de 8 etaje. Salvatorii au verificat fiecare apartament ca să vadă care este sursa provenienței acelei substanțe. Toate acestea după ce oamenii au sunat la 112 și au acuzat că în bloc nu se putea respira.

S-a sesizat un miros înțepător, însă nu ar fi putut să-l identifice, iar la fața locului au ajuns în scurt timp pompierii. I-au evacuat preventiv pe locatari, au fost oprite gazele și se fac măsurători.

Conform surselor Realitatea PLUS, două persoane au fost intoxicate și au primit asistență medicală la fața locului, iar o a treia a fost transportată la spital pentru verificări.

Pompierii rămân acolo până se vor asigura că toată lumea este în afara oricărui pericol, iar ulterior o anchetă va stabili și cauza acestui eveniment.

Panică în Sectorul 5 / Sursa foto - Realitatea PLUS